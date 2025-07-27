حفل عشاء لبعثة بيراميدز بعد الفوز على قاسم باشا (صور)

في إطار حرصه على دعم اللاعبين ورفع الروح المعنوية لكل أفراد أسرة نادي بيراميدز، أقام ممدوح عيد رئيس النادي حفل عشاء لبعثة الفريق بأحد المطاعم الشهيرة بمدينة إسطنبول بعد الفوز على فريق قاسم باشا التركي بهدف نظيف وديا سجله مروان حمدي، في ثاني وديات بيراميدز بمعسكر الإعداد الأوروبي تحضيرا للموسم الجديد.

ونجح بيراميدز في الفوز على قاسم باشا على ملعبه بهدف نظيف في مباراة ودية قوية تحضيرا لانطلاق الموسم الجديد والذي يشهد العديد من المشاركات المحلية والقارية والدولية لنادي بيراميدز بطل قارة أفريقيا.

وأدخل الحفل الذي أقامه المهندس ممدوح عيد للبعثة حالة من البهجة والسعادة للفريق في ظل حرصه على كسر حالة الروتين اليومي من التدريبات القوية والمباريات وإدخال حالة من المرح والفرحة على الفريق.