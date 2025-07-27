مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

فيسيل كوبه

- -
13:00

برشلونة

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

- -
02:00

وست هام يونايتد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
14:30

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

حفل عشاء لبعثة بيراميدز بعد الفوز على قاسم باشا (صور)

01:30 ص الأحد 27 يوليه 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    بعثة بيراميدز في تركيا (2)
  • عرض 3 صورة
    بعثة بيراميدز في تركيا (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

في إطار حرصه على دعم اللاعبين ورفع الروح المعنوية لكل أفراد أسرة نادي بيراميدز، أقام ممدوح عيد رئيس النادي حفل عشاء لبعثة الفريق بأحد المطاعم الشهيرة بمدينة إسطنبول بعد الفوز على فريق قاسم باشا التركي بهدف نظيف وديا سجله مروان حمدي، في ثاني وديات بيراميدز بمعسكر الإعداد الأوروبي تحضيرا للموسم الجديد.

ونجح بيراميدز في الفوز على قاسم باشا على ملعبه بهدف نظيف في مباراة ودية قوية تحضيرا لانطلاق الموسم الجديد والذي يشهد العديد من المشاركات المحلية والقارية والدولية لنادي بيراميدز بطل قارة أفريقيا.

وأدخل الحفل الذي أقامه المهندس ممدوح عيد للبعثة حالة من البهجة والسعادة للفريق في ظل حرصه على كسر حالة الروتين اليومي من التدريبات القوية والمباريات وإدخال حالة من المرح والفرحة على الفريق.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بعثة بيراميدز يراميدز اسم باشا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأهلي يوافق علي رحيل كوكا إلى تركيا

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تغييرات كبرى في القاهرة والجيزة والقليوبية.. وجوه أمنية جديدة لقيادة العاصمة
عاطف خالد للأمن الوطني وأبوشميلة للجيزة.. حركة تنقلات الداخلية 2025
برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2025