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قبل الإعلان عنها.. صفقة جديدة في معسكر بيراميدز بتركيا - خاص

11:36 م السبت 26 يوليه 2025
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كتب - محمد القرش:

كشف مصدر مُطلع عن تواجد صفقة جديدة في صفوف بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أثناء المعسكر المقام في تركيا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن اللاعب إيفرتون دا سيلفا انضم لمعسكر بيراميدز بتركيا أمس الجمعة.

وأوضح المصدر أن اللاعب اجتاز الكشف الطبي تمهيدا لانضمامه لفريق بيراميدز استعدادا للموسم الجديد 2025/26.

وساهم الجناح صاحب الـ 28 عاما في 23 هدفا (سجل 16 هدفا، وقدم 7 تمريرات حاسمة) خلال 34 مباراة مع فريق بانيك أوسترافا بجميع مسابقات موسم 2024/25.

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