أحمد ربيع ينتقل إلى الزمالك والبنك الأهلي يحسم موقف أسامة فيصل

كتب- نهى خورشيد:

أعلن أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، إتمام انتقال أحمد ربيع إلى صفوف الزمالك بشكل رسمي، مؤكداً أن الصفقة تم حسمها منذ فترة وأن التأخير اقتصر على الإجراءات الإدارية.

وقال نصار في تصريحات تلفزيونية عن صفقة مصطفى شلبي، أن التعاقد جاء تلبيةً لطلب المدير الفني طارق مصطفى الذي كان يبحث عن جناح أيسر، مشيداً بإمكانات اللاعب، موضحاً أنه كان يتمنى ضمه منذ تواجده في إنبي.

وفيما يخص المهاجم أسامة فيصل، نفى نصار وجود أي عروض رسمية من النادي الأهلي، مؤكداً تمسك إدارة البنك الأهلي ببقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل