مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

المصري

- -
18:00

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

- -
02:00

وست هام يونايتد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
14:30

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

أحمد ربيع ينتقل إلى الزمالك والبنك الأهلي يحسم موقف أسامة فيصل

11:35 م السبت 26 يوليو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أحمد ربيع
  • عرض 7 صورة
    أحمد ربيع 1
  • عرض 7 صورة
    اللواء اشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي
  • عرض 7 صورة
    مصطفى شلبي (1)
  • عرض 7 صورة
    مصطفى شلبي (3)
  • عرض 7 صورة
    مصطفى شلبي (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

أعلن أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، إتمام انتقال أحمد ربيع إلى صفوف الزمالك بشكل رسمي، مؤكداً أن الصفقة تم حسمها منذ فترة وأن التأخير اقتصر على الإجراءات الإدارية.

وقال نصار في تصريحات تلفزيونية عن صفقة مصطفى شلبي، أن التعاقد جاء تلبيةً لطلب المدير الفني طارق مصطفى الذي كان يبحث عن جناح أيسر، مشيداً بإمكانات اللاعب، موضحاً أنه كان يتمنى ضمه منذ تواجده في إنبي.

وفيما يخص المهاجم أسامة فيصل، نفى نصار وجود أي عروض رسمية من النادي الأهلي، مؤكداً تمسك إدارة البنك الأهلي ببقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد ربيع مصطفى شلبي البنك الأهلي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تغييرات كبرى في القاهرة والجيزة والقليوبية.. وجوه أمنية جديدة لقيادة العاصمة
عاطف خالد للأمن الوطني وأبوشميلة للجيزة.. حركة تنقلات الداخلية 2025
برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2025