"لعبة غرور".. بيان عاجل من وكيل تيدي أوكو بشأن توقيع اللاعب للزمالك

رد ماريوس هابيامبيري وكيل تيدي أوكو على أنباء توقيع اللاعب على عقود ثلاثية مع نادي الزمالك.

وفي بيان رسمي، قال ماريوس: "الاتفاقية الثلاثية ليست عقد توظيف، في الاتفاقية الثلاثية يكون كل من اللاعب والنادي ونادي الشراء كلهم موقعين، ويتطلب مثل هذا الاتفاقية عدة خطوات رئيسية لتكملها من أجل اعتبار النقل ساري المفعول:

- يجب على اللاعب إنهاء عقد التوظيف مع ناديهم الحالي.

- يجب على اللاعب التوقيع على عقد توظيف جديد مع نادي المستقبل.

- يجب على اللاعب الخضوع لفحص طبي ويمرر.

- يجب على النادي الجديد إكمال العملية من خلال نظام FIFA TMS.

- يجب على النادي الجديد تسجيل اللاعب في الاتحاد الوطني.

وأضاف: "في هذا الوقت، فإن الخطوة الوحيدة التي تم الانتهاء منها هي الفحص الطبي، ومع ذلك، فإن اجتياز الطبي ليس عنصرًا ملزمًا في العقد، وأوضح تيدي أوكو بشكل صريح وعلنًا، أنه لن يلعب أبدًا مع الزمالك".

وأوضح: "إذا اعتقد الزمالك أنهم يتصرفون ضمن حقوقهم القانونية، فإننا ندعوهم للمضي قدماً في تقديم العقد المزعوم إلى جمعية كرة القدم المصرية والفيفا".

وزاد: "لكننا مندهشون من اللعبة التي يلعبها مسؤولو الزمالك، لعبة غرور، لا شيء أكثر من ذلك، إنهم يلعبون بأموال شعب الزمالك، إنهم ببساطة لا يمكنهم قبول أن اللاعب لا يريد اللعب من أجلهم".

وأردف: "وإذا كان كل هذا، في بعض العالم الخيالي، قد تم اعتباره ساري المفعول بطريقة أو بأخرى، فسيتعين على الزمالك دفع رسوم نقل باهظة وراتب فلكي، لأي نوع من الأداء الرياضي بالضبط؟".

واختتم: "اسمحوا لي أن أوضح أيضًا أن تيدي أوكو لم يوقع مع أي نادي آخر، على عكس الشائعات الأخيرة، ولن نقدم أي تعليق آخر على هذا الأمر".