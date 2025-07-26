مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

ليفربول

2 4
14:30

ميلان

مباريات ودية -أندية

نانت

2 3
18:00

رين

مباريات ودية -أندية

بيراميدز

1 0
18:00

قاسم باشا

جميع المباريات

إعلان

"اتفاقية ثلاثية".. تفاصيل العقد الموقع من تيدي أوكو مع الزمالك

09:22 م السبت 26 يوليه 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    تيدي أوكو
  • عرض 9 صورة
    تيدي أوكو
  • عرض 9 صورة
    تيدي أوكو
  • عرض 9 صورة
    تيدي أوكو 8_Easy-Resize.com
  • عرض 9 صورة
    تيدي أوكو
  • عرض 9 صورة
    تيدي أوكو
  • عرض 9 صورة
    تيدي أوكو
  • عرض 9 صورة
    تيدي أوكو (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كشف مصدر مُطلع تفاصيل العقد الموقع من اللاعب الفرنسي تيدي أوكو ونادي الزمالك.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن هناك اتفاقية ثلاثية رسمية موقعة بين الأطراف الثلاثة نادي الزمالك ونادي لوزيرين السويسري واللاعب الفرنسي تيدي أكوكو.

وأضاف المصدر أنه تم توقيع اتفاق مالي مُلزم بين الزمالك واللاعب، يُحوّل إلى عقد شخصي مباشر بعد اجتياز الكشف الطبي، وهو ما اجتازه اللاعب.

واختتم المصدر انه بناء على ذلك لم يتمم اللاعب اتفاقه مع نادي الرياض السعودي حتى الآن، خوفا من شكوى الزمالك والتعرض لمعاقبة من الفيفا واللاعب وناديه يبحثان الحل الودي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تيدي أوكو الزمالك أخبار الزمالك صفقة الزمالك لوزيرين السويسري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تغييرات كبرى في القاهرة والجيزة والقليوبية.. وجوه أمنية جديدة لقيادة العاصمة
عاطف خالد للأمن الوطني وأبوشميلة للجيزة.. حركة تنقلات الداخلية 2025
برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2025