"اتفاقية ثلاثية".. تفاصيل العقد الموقع من تيدي أوكو مع الزمالك

كشف مصدر مُطلع تفاصيل العقد الموقع من اللاعب الفرنسي تيدي أوكو ونادي الزمالك.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن هناك اتفاقية ثلاثية رسمية موقعة بين الأطراف الثلاثة نادي الزمالك ونادي لوزيرين السويسري واللاعب الفرنسي تيدي أكوكو.

وأضاف المصدر أنه تم توقيع اتفاق مالي مُلزم بين الزمالك واللاعب، يُحوّل إلى عقد شخصي مباشر بعد اجتياز الكشف الطبي، وهو ما اجتازه اللاعب.

واختتم المصدر انه بناء على ذلك لم يتمم اللاعب اتفاقه مع نادي الرياض السعودي حتى الآن، خوفا من شكوى الزمالك والتعرض لمعاقبة من الفيفا واللاعب وناديه يبحثان الحل الودي.