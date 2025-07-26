كتب - محمد القرش:

أشاد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، بلاعبي الفريق الأبيض في ختام المعسكر التدريبي الذي أُقيم بالعاصمة الإدارية.

وقال مدير الكرة في تصريحات للمركز الإعلامي: "لاعبو الزمالك رجال أوفياء ومخلصون جدًّا لناديهم، ولم يخرج أي لاعب عن النص طوال فترة المعسكر، وكانوا الأكثر التزامًا وانضباطًا، وأوجّه الشكر لهم".

وأوضح عبد الناصر محمد أن الفريق استفاد من المعسكر بصورة كبيرة وحقق الأهداف المطلوبة منه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان الزمالك اختتم معسكره اليوم السبت في العاصمة الإدارية، ومنح الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، راحة للاعبين من التدريبات الجماعية غداً الأحد بعد ختام المعسكر.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل، في إطار إعداد الفريق للموسم الجديد.