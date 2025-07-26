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عبد الناصر محمد: "لاعبو الزمالك رجال أوفياء.. ولم يخرج أي لاعب عن النص في المعسكر

08:22 م السبت 26 يوليه 2025

مران الزمالك الختامي اليوم

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كتب - محمد القرش:

أشاد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، بلاعبي الفريق الأبيض في ختام المعسكر التدريبي الذي أُقيم بالعاصمة الإدارية.

وقال مدير الكرة في تصريحات للمركز الإعلامي: "لاعبو الزمالك رجال أوفياء ومخلصون جدًّا لناديهم، ولم يخرج أي لاعب عن النص طوال فترة المعسكر، وكانوا الأكثر التزامًا وانضباطًا، وأوجّه الشكر لهم".

وأوضح عبد الناصر محمد أن الفريق استفاد من المعسكر بصورة كبيرة وحقق الأهداف المطلوبة منه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان الزمالك اختتم معسكره اليوم السبت في العاصمة الإدارية، ومنح الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، راحة للاعبين من التدريبات الجماعية غداً الأحد بعد ختام المعسكر.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل، في إطار إعداد الفريق للموسم الجديد.

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الزمالك معسكر الزمالك العاصمة الإدارية عبد الناصر محمد
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