بيراميدز يفوز على قاسم باشا وديا

حقق فريق نادي بيراميدز الفوز وديا على مضيفه قاسم باشا التركي بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي في إطار معسكر الإعداد الخارجي.

وحل بيراميدز ضيفا على قاسم باشا، على ملعب تدريب النادي التركي في مدينة اسطنبول في ثاني المباريات الودية في معسكر الإعداد الخارجي.

وجاء تشكيل الشوط الأول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - طارق علاء.

خط الوسط: وليد الكرتي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: مروان حمدي.

وفي الشوط الثاني دفع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بعدد من التغييرات في الدقيقة ٦٠، بنزول شريف إكرامي ومحمد الشيبي ومحمد حمدي وأسامة جلال وعلي جبر، وأحمد توفيق ومحمود دونجا وبلاتي توريه ويوسف أوباما ودودو الجباس وفيستون ماييلي.

وفي نهاية الشوط الثاني احتسب الحكم التركي ركلة جزاء على بيراميدز أضاعها لاعب قاسم باشا بجوار القائم الأيمن لإكرامي، قبل أن يطلق صافرته معلنا نهاية اللقاء بفوز بيراميدز بهدف نظيف.