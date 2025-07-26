كتب - محمد القرش:

أعلن النادي الأهلي رحيل مهاجمه الفلسطيني، وسام أبو علي، منتقلا إلى الدوري الأمريكي من بوابة كولومبوس كرو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق أن تعرض وسام أبو علي لواقعة مروعة عندما كان لاعبا في دوري الدرجة الثانية الدنماركي.

الأزمة الأصعب في تاريخ وسام أبو علي

شهد يوم 11 سبتمبر 2021 واقعة مروعة على كرة القدم الدنماركية، حيث سقط وسام أبو علي مغشيا عليه على أرضية ملعب مباراة فينديسل ولينجبي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن المهاجم البالغ من العمر 22 عاما سقط على الأرض بعد مرور ساعة من المباراة أمام ذهول اللاعبين والمشجعين الذين علموا بتوقف قلب الفلسطيني.

وتلقى أبو علي الإسعافات الأولية على الفور داخل الملعب مع استدعاء جهاز "مزيل الرجفان"، بعدما شكل اللاعبون حلقة حول المهاجم.

وبعد مرور 10 دقائق من العلاج على أرض الملعب، نُقل وسام إلى المستشفى بعد توقف المباراة وإلغائها.

ومع تلقي الإسعافات اللازمة في المستشفى عاد وسام أبو علي إلى وعيه مرة أخرى، حيث حرص على توجيه رسائل الشكر إلى لكل من ساندوه.

وسام أبو علي يعود للحياة

وكتب وسام أبو علي عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام": "شكرًا لكم جميعًا على تخصيص الوقت للاتصال أو الكتابة أو ما إلى ذلك".

وأضاف: "شكرًا لكم على كل الأفكار والصلوات والدفء الذي ارسلتموه، لقد كان من المذهل حقًا أن أستيقظ على هذا القدر الهائل من الدعم والمساندة والحب".

وواصل: "الأمر برمته مجرد صدمة كبيرة وغير واقعية في الوقت الحالي، على الرغم من كل هذا، أنا بخير في ظل هذه الظروف، أنا أتعافى، وأنا بين أيدٍ أمينة".

واختتم: "كما يجب أن أوجه الشكر الكبير لجميع الأطباء والموظفين في الملعب، الذين كانوا على استعداد لمساعدتي على وجه السرعة، وإعادتي إلى حالتي المستقرة".

أبو علي يتألق مع الأهلي

انضم المهاجم الفلسطيني للمارد الأحمر في موسم 2023/24 قادما من سيريوس السويدي، في صفقة بلغت قيمتها 1.70 مليون يورو.

وساهم في 48 هدفا (سجل 38 هدفا، وقدم 10 تمريرات حاسمة) خلال 60 مباراة "4244 دقيقة" بجميع المسابقات.

وحصد وسام 5 بطولات خلال موسمين مع المارد الأحمر (2 دوري مصري، دوري أبطال أفريقيا، كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، وكأس سوبر مصري).