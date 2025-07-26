لاعب الأهلي ينتقل إلى فاركو

وافق النادي الأهلي على انتقال يوسف سيد عبد الحفيظ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي فاركو لمدة عام على سبيل الإعارة.

وقامت إدارة التعاقدات بالتنسيق مع محمد يوسف المدير الرياضي للفريق، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية.

وتسلم اللاعب الأوراق الخاصة به تمهيدًا للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو.

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