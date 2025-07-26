أهداف وبطولات.. ماذا قدم وسام أبو علي مع الأهلي قبل رحيله؟

كتب - محمد القرش:

أعلن النادي الأهلي بيع وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقامت إدارة التعاقدات بإنهاء كافة الإجراءات بالتوقيع مع رابطة أندية الدوري الأمريكي على عقد شراء اللاعب وفقًا للنظام المتبع هناك.

إحصائيات وسام أبو علي

انضم المهاجم الفلسطيني للمارد الأحمر في موسم 2023/24 قادما من سيريوس السويدي، في صفقة بلغت قيمتها 1.70 مليون يورو.

وساهم وسام في 48 هدفا (سجل 38 هدفا، وقدم 10 تمريرات حاسمة) خلال 60 مباراة "4244 دقيقة" بجميع المسابقات.

وفي موسم 2023/24، حصد الفلسطيني لقب هدفا الدوري المصري الممتاز بتسجيله 18 هدفا، بجانب تسجيله 6 أهداف في دوري أبطال أفريقيا وهدف في الكأس.

وحصد أبو علي 5 بطولات خلال موسمين مع المارد الأحمر (2 دوري مصري، دوري أبطال أفريقيا، كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، وكأس سوبر مصري).