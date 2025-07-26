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"لن يلعب في مصر" وكيل عمر فايد ينفي عبر مصراوي انتقاله للزمالك

06:25 م السبت 26 يوليو 2025

عمر فايد

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كتب- محمد عبدالهادي:

نفى وكيل اللاعب عمر فايد، ما تردد في الساعات الماضية عن توصل نادي الزمالك لاتفاق مع اللاعب للحصول على خدماته خلال فتره الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال اسلام الشحات وكيل اللاعب عمر فايد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن كل ما يتردد عن انتقال اللاعب الزمالك علي سبيل الاعارة غير صحيح بالمرة.

واضاف:" الزمالك لم يتفق مع عمر فايد لضمه، و اللاعب سيستمر في أوروبا ولن يلعب في مصر إن شاء الله".

وواصل:" عمر فايد لديه ثلاث عروض أوروبية في الوقت الحالي، وسيتم مناقشتها مع إدارة نادي فنربخشة التركي".

جدير بالذكر أن الزمالك نجح في حسم 5 صفقات رسمية بشكل رسمي حتي الأن، وذلك بضم كل من شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، المهدي سليمان، آدك كايد.

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عمر فايد لزمالك فقات الزمالك ايد سلام الشحات نربخشة
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