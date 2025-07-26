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رسميا.. الأهلي يوافق على رحيل وسام أبو علي

05:38 م السبت 26 يوليه 2025
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كتب - محمد القرش:

وافق النادي على بيع وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي بعد مفاوضات مكثفة طوال الفترة الماضية.

وقامت إدارة التعاقدات بإنهاء كافة الإجراءات بالتوقيع مع رابطة أندية الدوري الأمريكي على عقد شراء اللاعب وفقًا للنظام المتبع هناك.

فيما خضع وسام أبو علي للكشف الطبي لبدء تفعيل التعاقد.

وانضم المهاجم الفلسطيني إلى المارد الأحمر في موسم 2023/24 قادما من سيريوس السويدي، حيث سجل 38 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة خلال 60 مباراة بجميع المسابقات.

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