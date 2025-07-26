أشرف نصار يكشف لمصراوي حقيقة اقتراب أسامة فيصل من الأهلي

كتب ـ أحمد شاكر:

كشف أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي حقيقة ما يتم تداوله عن اقتراب مهاجم فريقه أسامة فيصل من الانضمام للأهلي.

وأثار أحمد ياسر المحترف المصري بنادي التحدي الليبي الجدل بشأن مستقبل زميله السابق في صفوف البنك الأهلي أسامة فيصل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بتهنئته على الانضمام للأهلي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وقال أشرف نصار في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت:"لا عروض لأسامة فيصل اللاعب مستمر معنا متمسكون باستمراره معنا حتى وإن وصل له عروض".

وكان أسامة فيصل قد انضم لصفوف البنك الأهلي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2021/22 قبل أن يتم تمديد الإعارة ثم شراء عقده بصورة نهائية من القلعة البيضاء.

المهاجم صاحب الـ 24 عاماً خاض خلال الموسم الماضي 26 مباراة سجل خلالها 13 هدفًا وصنع هدفًا خلال 2290 دقيقة لعب.

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