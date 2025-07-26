"ربنا يوفقك في الأهلي".. أحمد ياسر يثير الجدل بصورة مع أسامة فيصل

أثار أحمد ياسر المحترف المصري بنادي التحدي الليبي الجدل بشأن مستقبل زميله السابق في صفوف البنك الأهلي أسامة فيصل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر ياسر صورة تجمعه بلاعب البنك الأهلي الحالي أسامة فيصل عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي مذيلاً إياها بتعليق:"ربنا يوفقك ياحبيبي في النادي الأهلي أنت تستاهل كل خير".

وكان أسامة فيصل قد انضم لصفوف البنك الأهلي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2021/22 قبل أن يتم تمديد الإعارة ثم شراء عقده بصورة نهائية من القلعة البيضاء.

المهاجم صاحب الـ 24 عاماً خاض خلال الموسم الماضي 26 مباراة سجل خلالها 13 هدفًا وصنع هدفًا خلال 2290 دقيقة لعب.

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