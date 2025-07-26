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الزمالك يحصل على الاستغناء الخاص بصفقتين جديدتين (خاص)

04:23 م السبت 26 يوليو 2025
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    محمد إسماعيل لاعب زد
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    محمد إسماعيل (1)
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    محمد إسماعيل (2)
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    محمد إسماعيل لاعب زد
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    محمد إسماعيل لاعب الزماك المحتمل (2)
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    أحمد ربيع
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    أحمد ربيع 1
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كتب ـ محمد خيري:

قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك إنهم حصلوا على الاستغناء الخاص بالثنائي محمد إسماعيل مدافع زد وأحمد ربيع لاعب خط وسط البنك الأهلي.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن الثنائي أصبح رسميًا في صفوف الزمالك وغادرا معسكرا فريقيهما لإنهاء التعاقد مع مسؤولي الزمالك والانضمام لمعسكر الفريق.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن الثنائي توجه لتصوير مقطع الفيديو الدعائي الخاص بتقديمهما لاعبين في نادي الزمالك على المنصات المختلفة للنادي الأبيض خلال الفترة القلية المقبلة بشكل رسمي.

وتعاقد الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع كل من: المهدي سليمان، شيكو بينزا، آدم كايد، عمرو ناصر، أحمد شريف.

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