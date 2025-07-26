هل اقترب انضمام محمد إسماعيل للزمالك؟.. مصدر يوضح

نشرت حسابات نادي زد اليوم السبت مقطع فيديو لمدافع فريقها محمد إسماعيل مع وضع ساعة رملية.

وهو مقطع فيديو فُسِر على إنه وداع من النادي للمدافع الذي ارتبط اسمه بالرحيل لأحد أندية القمة بالانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح مصدر مطلع في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم أن اللاعب سيغادر معسكر الفريق للالتحاق بمعسكر الزمالك لإنهاء الأمور التعاقدية في صفقة انضمامه والخضوع لجلسة تصوير.

وبدأ محمد إسماعيل مسيرته في صفوف إنبي تحت 21 عاما، قبل أن ينتقل إلى أسوان عام 2019، وبعدها عاد لإنبي من جديد، قبل أن يغادر بشكل نهائي إلى زد عام 2023.

وخاض المدافع صاحب الـ25 عاما، 89 مباراة مع مختلف الفرق التي لعب لها، وسجل 4 أهداف وتلقى 16 بطاقة صفراء.

وتعاقد الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع كل من: المهدي سليمان، شيكو بينزا، آدم كايد، عمرو ناصر، أحمد شريف.



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