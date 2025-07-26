رئيس البنك الأهلي يكشف لمصراوي موقفهم من "ناشيء المنيا"

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، إنهم قرروا توفير إقامة لناشيء النادي حسن أحمد حسن الذي يسافر من المنيا للقاهرة لحضور التدريبات.

وأضاف نصار في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت:"قررنا توفير إقامة لناشيء النادي الذي يأتي من المنيا هنا حتى يتجنب عناء السفر ووجهت مسؤولي قطاع الناشئين بمتابعته فنيًا وتذليل العقبات أمامه".

وأتم رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي تصريحاته بقوله:"سأستقبل اللاعب وأسرته وحريصون على دعم المواهب فهذا واجبنا ودورنا تجاه ابنائنا".

وينشط حسن أحمد بفريق مواليد 2012 بنادي البنك الأهلي إذ تم تداول له صورة على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي له وهو يجلس على أرضية القطار في رحلته لحضور التدريبات.

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