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رئيس البنك الأهلي يكشف لمصراوي موقفهم من "ناشيء المنيا"

01:01 م السبت 26 يوليو 2025
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    اجتماع أشرف نصار مع جهاز البنك والاعبين4
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    اجتماع أشرف نصار مع جهاز البنك والاعبين3
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    اجتماع أشرف نصار مع جهاز البنك والاعبين 1
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    اللواء أشرف نصار
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    اجتماع أشرف نصار مع جهاز البنك والاعبين5
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    اجتماع أشرف نصار مع جهاز البنك والاعبين
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    أشرف نصار
  • عرض 9 صورة
    أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، إنهم قرروا توفير إقامة لناشيء النادي حسن أحمد حسن الذي يسافر من المنيا للقاهرة لحضور التدريبات.

وأضاف نصار في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت:"قررنا توفير إقامة لناشيء النادي الذي يأتي من المنيا هنا حتى يتجنب عناء السفر ووجهت مسؤولي قطاع الناشئين بمتابعته فنيًا وتذليل العقبات أمامه".

وأتم رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي تصريحاته بقوله:"سأستقبل اللاعب وأسرته وحريصون على دعم المواهب فهذا واجبنا ودورنا تجاه ابنائنا".

وينشط حسن أحمد بفريق مواليد 2012 بنادي البنك الأهلي إذ تم تداول له صورة على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي له وهو يجلس على أرضية القطار في رحلته لحضور التدريبات.

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اللواء أشرف نصار ناشيء البنك الأهلي البنك الأهلي
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