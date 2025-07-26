

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تطورات مستقبل المحترف الفلسطيني بصفوف الأهلي وسام أبو علي في ظل العروض التي وصلته خلال الفترة الماضية وموقف ناديه الرافض لرحيله سوى بعد دفع 10 مليون دولار.

وذكر موقع GIVEMESPORT عبر تقرير له صباح اليوم السبت أن نادي كولومبوس كرو الأمريكي تعاقد مع وسام أبو علي بصورة نهائية مقابل 7.5 مليون دولار بجانب مليون دولار كإضافات ونسبة 10% من قيمة إعادة البيع.

وأوضح التقرير ذاته أن المهاجم الفلسطيني الدولي أصبح لاعبًا أساسياً بصفوف نادي كولومبوس الذي يحتل المركز الرابع بالقسم الشرقي في الدوري الأمريكي برصيد 44 نقطة جمعهم من 25 مباراة خاضها.

أرقام وسام أبو علي مع الأهلي

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع المهاجم الفلسطيني الدولي خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2023/24 قادمًا من نادي سيريوس السويدي بعقد يمتد حتى صيف 2028.

وشارك اللاعب بقميص الأهلي منذ انضمامه بـ 60 مباراة سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 10 لزملائه.

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