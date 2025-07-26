هل ينقذ وعد ممدوح عباس الزمالك وجون إدوارد؟

تسود حالة من القلق لدى جماهير نادي الزمالك من عدم قدرة فريقها على الظهور بصورة مميزة بمنافسات الموسم المقبل 2025/26 في ظل عدم تدعيم الصفوف بصفقات قوية.

وهو القلق الذي زاد بعدما خسر الفريق بهدف نظيف وديًا على يد نظيره وادي دجلة خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن معسكر الفريق في العاصمة الإدارية.

الزمالك تحت قيادة مديره الرياضي جون إدوارد تعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع: المهدي سليمان، شيكو بينزا، آدم كايد، عمرو ناصر، أحمد شريف.

ولكن مازلت جماهير الزمالك تنتظر الصفقتين السوبر التي وعد بهما رئيس مجلس إدارة النادي السابق ممدوح عباس جماهير القلعة البيضاء بهما.



تسود حالة من القلق لدى جماهير نادي الزمالك من عدم قدرة فريقها على الظهور بصورة مميزة بمنافسات الموسم المقبل 2025/26 في ظل عدم تدعيم الصفوف بصفقات قوية.

وهو القلق الذي زاد بعدما خسر الفريق بهدف نظيف وديًا على يد نظيره وادي دجلة خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن معسكر الفريق في العاصمة الإدارية.

الزمالك تحت قيادة مديره الرياضي جون إدوارد تعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع: المهدي سليمان، شيكو بينزا، آدم كايد، عمرو ناصر، أحمد شريف.

ولكن مازلت جماهير الزمالك تنتظر الصفقتين السوبر التي وعد بهما رئيس مجلس إدارة النادي السابق ممدوح عباس جماهير القلعة البيضاء بهما.

جون إدوارد يتحرك بحسسب تصريحات مصدر مسؤول لمصراوي وفق ميزانية مالية محدد في اختيار الصفقات ما يجعل خياراته محددة لمحاولة وضع نواة لفريق قوي بالفترة المقبلة.

ولكن مازالت قائمة الزمالك تفتقر إلى العمق فلا يوجد سوى ظهير أيمن وحيد بالقائمة وهو عمر جابر وإن كان قد سبق وشارك بالمركز ذاته مصطفى الزناري، فيما يضم ثنائي بمركز الظهير الأيسر وهما محمود بنتايج وفتوح ومازال موقف الأخير غامض بجانب حاجة الفريق إلى جناح أيمن بعد رحيل زيزو فلا يوجد من يشغل هذا المركز.

ما دفع نجم الزمالك السابق والإعلامي خالد الغندور لتوجيه سؤلاً عبر صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك لممدوح عباس يسأله عن الصفقتين.

وكان فريق الزمالك قد أنهى الموسم الماضي من الدوري المصري في المركز الثالث بينما توج ببطولة كأس مصر لذا ترغب الجماهير في صورة مغايرة للاعبين عما كان عليه الفريق.