"تأقلمت سريعًا".. صفقة الأهلي الجديدة يتحدث عن فوائد معسكر تونس

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال ياسين مرعي الوافد الجديد على صفوف الأهلي بالانتقالات الصيفية إن انضمامه للفريق مع بداية فترة الإعداد كان له أثر إيجابي على سرعة تأقلمه، ومنحه فرصة ذهبية لفهم طريقة اللعب وتنفيذ أفكار الجهاز الفني، خاصة في ظل تنوع الأساليب والخطط التي يسعى المدير الفني لتنفيذها، الأمر الذي ساعده على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة.

وأعرب مرعي خلال تصريحات صحفية أوردها الموقع الرسمي للأهلي عقب مباراة البنزرتي التونسي مساء يوم أمس الجمعة عن سعادته الكبيرة بتحقيق حلمه بالانضمام للنادي، مؤكدًا أن ذلك جاء بعد سنوات من الجهد والتركيز والعمل المستمر لاستحقاق مكانة الانضمام للنادي الأهلي.

وأتم مرعي تصريحاته بقوله: "سعيد بثقة جماهير الأهلي منذ انضمامي للنادي، وأتمنى أن أكون على قدر تلك الثقة، وأن أُقدم المستوى الذي يليق بهم، خاصة أن دعمهم كان حاضرًا عند انضمامي للفريق وهدفي هو التتويج بكل البطولات مع الأهلي، والاستفادة من كل العناصر داخل الفريق، سواء من خلال المنافسة أو تطوير الأداء، بما يخدم مصلحة الفريق بشكل عام".

الأهلي خاض وديتين خلال معسكره في تونس فاز في المباراة الأولى برباعية مقابل هدف على نظيره الملعب التونسي فيما فاز في الثانية بخماسية نظيفة على نظيره البنزرتي.

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