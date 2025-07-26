أحمد رضا يكشف 3 فوائد لمعسكر الأهلي في تونس

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد رضا، لاعب خط وسط الأهلي، إن معسكرهم المقام في دولة تونس كان يتسم بالجدية منذ انطلاقه، مشددًا على أن جميع اللاعبين حققوا استفادة فنية كبيرة من فعاليات المعسكر والمباريات الودية.

وقال رضا في تصريحات صحفية عقب مباراة فريقه ونظيره البنزرتي التونسي مساء أمس الجمعة: "معسكر الفريق حقق فوائد متعددة، أبرزها زيادة الانسجام بين اللاعبين مع بداية الموسم، إلى جانب التجهيز والإعداد الفني تحت قيادة المدير الفني خوسيه ريبييرو، وتنفيذ طريقة اللعب وبعض الجوانب الفنية التي يسعى لتطبيقها مع الفريق".

وأضاف لاعب الأهلي: "أنا سعيد بثقة المدير الفني في إمكانياتي، ومنحي فرصة المشاركة بشكل تدريجي، وأسعى لأن أكون على قدر هذه الثقة من خلال تنفيذ التعليمات وتقديم أفضل ما لدي سواء في التدريبات أو المباريات.

وأشار أحمد رضا إلى أن الموسم المقبل سيشهد منافسة قوية على جميع البطولات، مؤكدًا أن الفوز في كل مباراة سيكون هدفًا واضحًا لجميع اللاعبين، وأن كثرة العناصر المميزة داخل الفريق حاليًا والمنافسة بينهم تصب في مصلحة الفريق في النهاية.

وأتم رضا تصريحاته بالتأكيد على أن جميع اللاعبين يبذلون أقصى ما لديهم لحصد البطولات وإسعاد جماهير الأهلي في الموسم المقبل، تقديرًا لدعمهم الدائم، الذي يستحق الكثير.

الأهلي خاض وديتين خلال معسكره في تونس فاز في المباراة الأولى برباعية مقابل هدف على نظيره الملعب التونسي فيما فاز في الثانية بخماسية نظيفة على نظيره البنزرتي.

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