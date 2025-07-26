شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها تسوق محمد صلاح في هونج كونج بجانب نداء عاجل من محمد مجدي "أفشة" بسبب حالة حارس مرمى وادي دجلة بونجا.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"يتسوق في الشارع".. محمد صلاح يجذب الأنظار في هونج كونج (صور)

خطف محمد صلاح النجم المصري بصفوف ليفربول الإنجليزي الأضواء في شوارع هونج كونج بالصين بترجله في الشارع بجانب تسوقه، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"لو أمكن من برة مصر".. نداء عاجل من أفشة بخصوص حالة بونجا حارس مرمى دجلة

نشر محمد مجدي "أفشة" لاعب النادي الأهلي نداءً عاجلاً عبر حسابه بمنصة انستجرام بخصوص حالة حارس مرمى وادي دجلة محمد أبو النجا "بونجا"، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"هما فين".. خالد الغندور يوجه رسالة لممدوح عباس

وجه نجم الزمالك السابق خالد الغندور رسالة إلى رجل الأعمال ورئيس القلعة البيضاء السابق ممدوح عباس بخصوص وعده للجماهير، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا





"دعم أهلاوي".. 4 صور ترصد الظهور الأول لعمرو السولية مع سيراميكا كليوباترا

شارك نجم خط الوسط عمرو السولية متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي صورًا من ظهوره الأول مع فريقه الجديد سيراميكا كليوباترا، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا





رد ساخر من كريم فؤاد على إصابته بالرباط الصليبي

رد لاعب الأهلي كريم فؤاد عما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي عن كونه إصابته خلال مباراة فريقه الودية أمام البنزرتي التونسي بقطع في الرباط الصليبي، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا





إمام عاشور ينشر صورة رومانسية مع زوجته ويوجه لها رسالة

شارك إمام عاشور نجم الأهلي صورة تجمع 4 لقطات له مع زوجته تسانده خلالها من بينهن صورتين لهما من الاحتفالات بالتتويج ببطولات مع فريقه، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا





حسام البدري يقود أهلي طرابلس لصدارة مرحلة التتويج بالدوري الليبي

نجح فريق أهلي طرابلس تحت قيادة مدربه حسام البدري في خطف الفوز في مباراته الأولى بمرحلة التتويج بهدفين نظيفين على نظيره أهلي بنغازي ليتصدر الجدول، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





15 صورة لزوجة محمد عواد في المصيف

شاركت حنين خالد زوجة النجم محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر متابعيها على حسابها بمنصة انستجرام صورًا جديدة لها من استمتاعها بإجازتها الصيفية بأحد المدن الساحلية، لمشاهدة الصور.. اضغط هنا





20 صور ترصد نجوم "قهوة فايق" في نهائي دورة بني شبل بالشرقية

تواجد نجوم فقرة "قهوة فايق" ببرنامج الإعلامي إبراهيم فايق مساء أمس الجمعة بنهائي دورة قرية بني شبل لكرة القدم، لمشاهدة الصور.. اضغط هنا