3 مكاسب الأهلي من معسكر تونس

اختتم فريق الأهلي مساء الجمعة معسكره في مدينة طبرقة التونسية بالفوز على نظيره البنزرتي بخماسية نظيفة في ثانِ ودياته عقب فوزه في الودية الأولى على نظيره الملعب التونسي برباعية مقابل هدف.

ومن المقرر أن تعود بعثة فريق الأهلي إلى القاهرة يوم غد الأحد بعد خوض اللاعبون مرانًا خفيفًا اليوم السبت بعد معسكر امتد إلى 8 أيام ثم سيحصل اللاعبون على فترة راحة لمدة 48 ساعة قبل انطلاق التدريبات بمقر النادي في الجزيرة يوم الثلاثاء المقبل.

وحقق الأهلي عدة أهداف من المعسكر نستعرض 3 منها خلال السطور التالية:

1) عودة الثقة

عادت الثقة لدى جماهير النادي الأهلي في اللاعبين والصفقات الجديدة بعد المستوى الذي ظهروا به والفوز بنتائج كبيرة في معسكر تونس بعد خيبة أمل بعد وداع منافسات النسخة الماضية من كأس العالم للأندية 2025 من دور المجموعات.

2) تكتيك ريبيرو

أكد المدير الفني لفريق الأهلي خوسيه ريبيرو، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه عقب مبارة البنزرتي، على أن معسكر تونس حقق أهدافه وجاء إيجابيًّا على جميع المستويات بغض النظر عن نتائج المباريات الودية، مضيفًا:"الهدف الأساسي كان تنفيذ بعض الجوانب الفنية، وتحديد طريقة اللعب، وتطوير التنوع الهجومي، للوصول بالشكل الذي يسعى إليه الجهاز الفني".

3) التجانس

الأهلي كان قد تعاقد مع أكثر من صفقة خلال الانتقالات الصيفية لذا كان خوضهم لمباريات سويًا مع العناصر القديمة أمرًا حتميًا ليزداد معدل التجانس بينهم في المباريات وهو ماظهر بالمباراتين.