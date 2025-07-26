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حسام البدري يقود أهلي طرابلس لصدارة مرحلة التتويج بالدوري الليبي

05:00 ص السبت 26 يوليه 2025
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    حسام البدري
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    المدرب حسام البدري
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    حسام البدري مديرا فنيا لنادي أهلي طرابلس (1)
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    حسام البدري مديرا فنيا لنادي أهلي طرابلس (3)
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    محمود كهربا في مران الاتحاد الليبي
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    كهربا في مران الاتحاد الليبي
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    محمود كهربا بمقيص الاتحاد الليبي 1
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نجح فريق أهلي طرابلس تحت قيادة مدربه حسام البدري في خطف الفوز في مباراته الأولى بمرحلة التتويج بهدفين نظيفين على نظيره أهلي بنغازي ليتصدر الجدول.

وتقام مرحلة التتويج بالدوري الليبي 2024/25 بمشاركة 6 أندية تتنافس من دور واحد على من يحصد اللقب.

وفي الجولة ذاتها شارك محمود عبدالمنعم "كهربا" أساسيًا مع فريقه الاتحاد ولكنه خسر بهدفين مقابل هدف على يد نظيره الأخضر.

كهربا شارك لمدة 63 دقيقة قبل أن يتم استبداله دون أن يصنع أو يسجل أي هدف.

وضمن مباريات الجولة ذاتها تعادل فريق السويحلي بهدفين لمثلهما مع نظيره الهلال بنغازي.

ويتصدر بعد نهاية الجولة أهلي طرابلس الترتيب بثلاثة نقاط بفارق الأهداف عن الأخضر.

ومن المقرر أن يلتقي أهلي طرابلس تحت قيادة البدري نظيره الأخضر يوم الثلاثاء المقبل.

وسيلتقي فريق الاتحاد الذي يضم لاعبه كهربا نظيره السويحلي ضمن منافسات الجولة الثانية بينما يلتقي الهلال مع أهلي بنغازي.

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حسام البدري هربا هلي طرابلس لاتحاد الليبي رحلة سداسي التتويج
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