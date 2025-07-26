إمام عاشور ينشر صورة رومانسية مع زوجته ويوجه لها رسالة

شارك إمام عاشور نجم الأهلي صورة تجمع 4 لقطات له مع زوجته تسانده خلالها من بينهن صورتين لهما من الاحتفالات بالتتويج ببطولات مع فريقه.

وأرفق إمام عاشور الصورة بأغنية للفنان بهاء سلطان "يدوم الأمان".

ويؤدي إمام عاشور خلال الفترة الجارية تدريبات تأهيلية مكثفة؛ للتعافي من الإصابة التي لحقت به بكسر في الترقوة.

وغاب إمام عاشور عن معسكر الأهلي المقام في دولة تونس خلال الفترة الجارية بإذن إذ يؤدي تدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة التي لحقت به في كأس العالم للأندية 2025.

وكان صاحب الـ 27 عامًا قد تعرض للإصابة بكسر في الترقوة خلال مباراة فريقه أمام نظيره إنتر ميامي في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

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