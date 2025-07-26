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إمام عاشور ينشر صورة رومانسية مع زوجته ويوجه لها رسالة

04:00 ص السبت 26 يوليو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    امام عاشور وزوجته
  • عرض 8 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 8 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 8 صورة
    ستوري إمام عاشور من عيد ميلاد شقيقة زوجته
  • عرض 8 صورة
    ستوري اللاعب إمام عاشور من عيد ميلاد شقيقة زوجته
  • عرض 8 صورة
    ستوري لاعب الأهلي إمام عاشور من عيد ميلاد شقيقة زوجته
  • عرض 8 صورة
    إمام عاشور وزوجته في المصيف
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شارك إمام عاشور نجم الأهلي صورة تجمع 4 لقطات له مع زوجته تسانده خلالها من بينهن صورتين لهما من الاحتفالات بالتتويج ببطولات مع فريقه.

وأرفق إمام عاشور الصورة بأغنية للفنان بهاء سلطان "يدوم الأمان".

ستوري إمام عاشور وزوجته

ويؤدي إمام عاشور خلال الفترة الجارية تدريبات تأهيلية مكثفة؛ للتعافي من الإصابة التي لحقت به بكسر في الترقوة.

وغاب إمام عاشور عن معسكر الأهلي المقام في دولة تونس خلال الفترة الجارية بإذن إذ يؤدي تدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة التي لحقت به في كأس العالم للأندية 2025.

وكان صاحب الـ 27 عامًا قد تعرض للإصابة بكسر في الترقوة خلال مباراة فريقه أمام نظيره إنتر ميامي في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

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