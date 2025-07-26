شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

وشارك لاعب الأهلي كريم فؤاد منشورًا يسخر مما كتب به عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال ودية البنزرتي مساء الجمعة التي انتهت بفوزهم بخماسية نظيفة سجل منها الهدف الرابع، فيما شارك زميله إمام عاشور متابعيه جانبًا من عمليات التأهيل التي يخوضها بجانب صورة لمساندة زوجته له في مسيرته.

وشارك عدد من لاعبو الزمالك صورًا مع زميله التونسي السابق حمزة المثلوثي لتهنئته بعيد ميلاده، بينما نشر زيزو صورًا له من مشاركته مع الأهلي في ودية البنزرتي التي صنع خلالها الهدف الأول لزميله محمود حسن تريزيجيه.

وشارك شيكابالا نجم الزمالك السابق متابعيه مقطع فيديو لناشيء يحتفل بطريقته، فيما نشر باسم مرسي صورة من استمتاعه بإجازته الصيفية، فيما نشر أكرم توفيق لاعب الأهلي السابق والشمال القطري منشورًا للدعوة إلى التقرب من الله.

وشارك لاعب الأهلي محمد مجدي "أفشة" نداءً عاجلاً للتبرع بالكبد لحارس مرمى حرس الحدود بونجا الذي يحتاج لزراعة كبد.

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