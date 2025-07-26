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رد ساخر من كريم فؤاد على إصابته بالرباط الصليبي

02:00 ص السبت 26 يوليو 2025
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    زيزو وكريم فؤاد
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    يحيى عطية الله وكريم فؤاد
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    تأهيل كريم فؤاد (2)
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    تأهيل كريم فؤاد (1)
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    أفشة وكريم فؤاد
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    كريم فؤاد
  • عرض 14 صورة
    ستوري كريم فؤاد
  • عرض 14 صورة
    كريم فؤاد
  • عرض 14 صورة
    كريم فؤاد
  • عرض 14 صورة
    كريم فؤاد
  • عرض 14 صورة
    كريم فؤاد
  • عرض 14 صورة
    كريم فؤاد
  • عرض 14 صورة
    كريم فؤاد
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رد لاعب الأهلي كريم فؤاد عما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي عن كونه إصابته خلال مباراة فريقه الودية أمام البنزرتي التونسي بقطع في الرباط الصليبي.

وكان كريم فؤاد قد سجل هدفًا في فوز الأهلي بخماسية نظيفة على نظيره البنزرتي التونسي وديًا خلال معسكره في تونس مساء يوم أمس الجمعة.

وأعاد كريم فؤاد نشر منشور عبر حسابه بمنصة انستجرام بطريقة Story ساخرًا من خبر إصابته بالتعليق على كتابة اسم نادي البنزرتي بالخطأ في المنشور بقوله:"حسبي الله ونعم الوكيل اتقي ربنا يا أخي اسمه البنزرتي".

واختتم الأهلي معسكره في تونس مساء الجمعة على أن يخوض تدريبًا خفيفًا اليوم السبت ثم يعود الفريق إلى القاهرة يوم الأحد.

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كريم فؤاد إصابة كريم فؤاد نتيجة مباراة الأهلي والبنزرتي ماتش الأهلي اليوم
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