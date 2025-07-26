شارك نجم خط الوسط عمرو السولية متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي صورًا من ظهوره الأول مع فريقه الجديد سيراميكا كليوباترا.

وظهر السولية وهو بالحصة التدريبية المسائية بالصور التي نشرها مساء الجمعة عبر حسابه بمنصة انستجرام وذيلها بتعليق:"الإعداد للموسم الجديد".

وكان نادي سيراميكا كليوباترا، قد أعلن مؤخرًا التعاقد مع عمرو السولية لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي سيراميكا كليوباترا على موقع "فيسبوك"، صورة السولية بقميص الفريق، وكتبت: "الرابونا في حضرة الفرسان، رحبوا معنا بنجم فريقنا الجديد، المايسترو عمرو السولية".

ورحل عمرو السولية عن صفوف الأهلي بعد 9 سنوات داخل صفوف القلعة الحمراء، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع الفريق.

وحرص ثنائي الأهلي محمد مجدي أفشة وكريم الدبيس زميليه بالأهلي على دعمه برموز تعبيرية عن المحبة في التعليقات.

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