مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

ليفربول

- -
14:30

ميلان

مباريات ودية -أندية

فينورد

- -
16:00

نيس

مباريات ودية -أندية

بيراميدز

- -
18:00

قاسم باشا

جميع المباريات

إعلان

"هما فين".. خالد الغندور يوجه رسالة لممدوح عباس

12:27 ص السبت 26 يوليه 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ممدوح عباس
  • عرض 6 صورة
    ممدوح عباس
  • عرض 6 صورة
    ممدوح عباس
  • عرض 6 صورة
    ممدوح عباس
  • عرض 6 صورة
    ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وجه نجم الزمالك السابق خالد الغندور رسالة إلى رجل الأعمال ورئيس القلعة البيضاء السابق ممدوح عباس بخصوص وعده للجماهير.

وكتب الغندور عبر حسابه بمنصة فيسبوك مساء أمس الجمعة:"رسالة للأستاذ ممدوح عباس هو فين الصفقتين اللي أنت وعدت بيهم جمهور الزمالك بعد رحيل زيزو و يا ترى جبتهم و لا لسه عشان جمهور الزمالك بيدور عليهم لغاية دلوقتي الجمهور عايز صفقتين بوم بوم".

وكان الزمالك قد خسر بهدف نظيف مساء أمس على يد نظيره وادي دجلة خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس ضمن معسكر القلعة البيضاء في العاصمة الإدارية مما أثار غضب جماهير القلعة البيضاء.

يذكر أن الزمالك قد أعلن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية التعاقد مع المهدي سليمان، شيكو بانزا، أحمد شريف، عمرو ناصر، آدم كايد.

اقرأ أيضًا:
الزمالك يخسر وديًا أمام وادي دجلة بمشاركة الصفقات الجديدة

الزمالك يعلن رسميًا رحيل لاعبه

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ممدوح عباس خالد الغندور صفقات الزمالك الزمالك ووادي دجلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"الحشيش ليس كالخمر" فتوى سعاد صالح تثير الجدل.. والأوقاف والإفتاء يردان
"مستقبل وطن دولة مش حزب".. أمين الحزب يوضح التصريحات المثيرة للجدل