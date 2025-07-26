"هما فين".. خالد الغندور يوجه رسالة لممدوح عباس

وجه نجم الزمالك السابق خالد الغندور رسالة إلى رجل الأعمال ورئيس القلعة البيضاء السابق ممدوح عباس بخصوص وعده للجماهير.

وكتب الغندور عبر حسابه بمنصة فيسبوك مساء أمس الجمعة:"رسالة للأستاذ ممدوح عباس هو فين الصفقتين اللي أنت وعدت بيهم جمهور الزمالك بعد رحيل زيزو و يا ترى جبتهم و لا لسه عشان جمهور الزمالك بيدور عليهم لغاية دلوقتي الجمهور عايز صفقتين بوم بوم".

وكان الزمالك قد خسر بهدف نظيف مساء أمس على يد نظيره وادي دجلة خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس ضمن معسكر القلعة البيضاء في العاصمة الإدارية مما أثار غضب جماهير القلعة البيضاء.

يذكر أن الزمالك قد أعلن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية التعاقد مع المهدي سليمان، شيكو بانزا، أحمد شريف، عمرو ناصر، آدم كايد.

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