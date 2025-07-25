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الزمالك يعلن رسميًا رحيل لاعبه

11:45 م الجمعة 25 يوليه 2025
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    مهاب ياسر رقم 26
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    مهاب ياسر
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    مهاب ياسر يصل إلى ليبيا
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أعلن نادي الزمالك رحيل لاعبه مهاب ياسر عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت حسابات نادي الزمالك، عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة تصميمًا للاعب مذيلة إياها بتعليق:"شكرًا لك مهاب ياسر على ما قدمته، بالتوفيق لك فيما هو قادم".

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق إلى أن مهاب ياسر قد اتفق على الانضمام لصفوف حرس الحدود.

ونوه المصدر إلى أن اللاعب قد تنازل عن مستحقاته المتأخرة لنادي الزمالك.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن نادي الزمالك وضع بندًا في عقد انتقال اللاعب لحرس الحدود يسمح له بالحصول على نسبة 20% من قيمة إعادة بيعه مستقبلًا

اللاعب صاحب الـ 28 عامًا كان قد انضم لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2023/24 قادمًا من صفوف الداخلية.

وشارك اللاعب الذي ينشط في مركز الجناح الأيمن بـ 11 مباراة سجل خلالها هدفًا.

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