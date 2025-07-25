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"لو أمكن من برة مصر".. نداء عاجل من أفشة بخصوص حالة بونجا حارس مرمى دجلة

11:25 م الجمعة 25 يوليه 2025
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  • عرض 7 صورة
    احتفال بونجا حارس وادي دجلة بالصعود إلى الدوري المصري الممتاز
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    بونجا حارس مرمى دجلة
  • عرض 7 صورة
    بونجا حارس مرمى دجلة
  • عرض 7 صورة
    لفتة إنسانية بودية الزمالك ودجلة تجاه حارس المرمى بونجا
  • عرض 7 صورة
    لفتة إنسانية بودية الزمالك ودجلة تجاه حارس المرمى بونجا
  • عرض 7 صورة
    بونجا حارس مرمى دجلة
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نشر محمد مجدي "أفشة" لاعب النادي الأهلي نداءً عاجلاً عبر حسابه بمنصة انستجرام بخصوص حالة حارس مرمى وادي دجلة محمد أبو النجا "بونجا".

وجاء نداء أفشة الذي نشره بطريقة Story اليوم الجمعة عقب مشاركته في مباراة البنزرتي مع الأهلي:"ياجماعة موضوع بونجا باختصار حاليًا بيتم البحث عن متبرع لأنه محتاج يعمل عملية زرع في أسرع وقت، ياريت أحد يشوف البوست يوصله لأي حد يقدر يساعد أو لو في إمكانية أن فص الكبد يجي من برة مصر، كتر ألف خير الناس اللي بتنزل بوستات وبتدعي وربنا يقومه بالسلامه يارب بس محتاجين لو حد في أيده حاجة يعملها وربنا يجعله في ميزان حسناته".

وتعرض بونجا لمشكلات صحية حادة في الجهاز الهضمي والكبد، تسببت في إصابته بمرض الصفراء.

وكتب أحمد صابر لاعب إنبي السابق عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حالة بونجا غير مستقرة تاني ودخل فى غيبوبة تانى، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه".

نداء عاجل من أفشة بخصوص حالة بونجا حارس مرمى دجلة

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بونجا محمد مجدي أفشة إصابة بونجا زراعة الكبد الأهلي وادي دجلة
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