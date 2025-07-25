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موعد عودة بعثة الأهلي من تونس

11:13 م الجمعة 25 يوليه 2025
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والبنزرتي
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والبنزرتي
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والبنزرتي
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والبنزرتي
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والبنزرتي
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والبنزرتي
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والبنزرتي
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والبنزرتي
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والبنزرتي
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والبنزرتي
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والبنزرتي
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والبنزرتي
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والبنزرتي
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والبنزرتي
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والبنزرتي
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والبنزرتي
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والبنزرتي
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والبنزرتي
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والبنزرتي
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والبنزرتي
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والبنزرتي
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والبنزرتي
  • عرض 24 صورة
    الأهلي والبنزرتي
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أختتم فريق الأهلي مساء اليوم الجمعة معسكره الخارجي في دولة تونس بعدما فاز على نظيره البنزرتي بخماسية نظيفة وديًا.

وهي المباراة الثانية للأهلي في معسكره بدولة تونس بعدما فاز في المباراة الأولى على نظيره الملعب التونسي برباعية مقابل هدف.

ومن المقرر أن تعود بعثة فريق الأهلي إلى القاهرة يوم الأحد المقبل بعد خوض اللاعبون مرانًا خفيفًا يوم غد السبت.

وكان الأهلي قد وصل إلى تونس مساء الجمعة الماضية بالتحديد إلى مدينة طبرق؛ حيث المعسكر الذي امتد إلى 8 أيام.

ومن المقرر أن يحصل لاعبو الأهلي على فترة راحة لمدة 48 ساعة قبل انطلاق التدريبات بمقر النادي في الجزيرة يوم الثلاثاء المقبل.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريبيرو في خوض مباراتين وديتين بعد العودة للقاهرة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

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فيديو أهداف مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي

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