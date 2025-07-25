أول تعليق من ريبيرو بعد فوز الأهلي بخماسية أمام البنزرتي التونسي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المدير الفني الإسباني لفريق الأهلي خوسيه ريبيرو سعادته بقدرة اللاعبين على تنفيذ طريقة اللعب والفوز في كل مباراة.

وحقق الأهلي الفوز في مباراته الودية الثانية بمعسكر تونس بخماسية على نظيره البنزرتي خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم الجمعة بعدما فاز برباعية مقابل هدف على نظيره الملعب التونسي في مباراته الودية الأولى.

وقال ريبيرو في تصريحات أوردها الموقع الرسمي عقب المباراة:"معسكر إعداد الفريق بتونس حقق أهدافه وجاء إيجابيًّا على جميع المستويات، بغض النظر عن نتائج المباريات الودية، الهدف الأساسي كان تنفيذ بعض الجوانب الفنية، وتحديد طريقة اللعب، وتطوير التنوع الهجومي، للوصول بالشكل الذي يسعى إليه الجهاز الفني".

وأضاف ريبييرو: "الأجواء داخل المعسكر كانت جيدة للغاية، وروح اللاعبين وحماسهم للمشاركة والتركيز الفني أمر إيجابي للغاية، وترك انطباعًا جيدًا لدى الجهاز الفني عن جاهزية اللاعبين في هذه المرحلة من الإعداد للموسم الجديد".

وأتم المدرب الإسباني:"نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تنفيذ طريقة اللعب وتحقيق الفوز في كل مباراة، لكننا نطمح إلى تطوير الأداء بشكل مستمر، والوصول إلى المستوى الفني المطلوب مع مرور الوقت لدينا طموحات كبيرة للتتويج بالبطولات وإسعاد جماهير النادي، وسنلعب للفوز في كل مباراة وكل بطولة نشارك بها".

ومن المقرر أن تعود بعثة فريق الأهلي إلى القاهرة يوم الأحد المقبل مع نهاية المعسكر الخارجي في تونس.

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