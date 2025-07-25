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"يتسوق في الشارع".. محمد صلاح يجذب الأنظار في هونج كونج (صور)

10:32 م الجمعة 25 يوليو 2025
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  • عرض 4 صورة
    محمد صلاح في هونج كونج
  • عرض 4 صورة
    محمد صلاح في هونج كونج
  • عرض 4 صورة
    محمد صلاح في هونج كونج (1)
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خطف محمد صلاح النجم المصري بصفوف ليفربول الإنجليزي الأضواء في شوارع هونج كونج بالصين بترجله في الشارع بجانب تسوقه.

ويتواجد محمد صلاح رفقة فريقه ليفربول بمدينة هونج كونج ضمن جولات ناديه الآسيوية قبل انطلاق الموسم الجديد 2025/26.

وسيتخلل الجولة الآسيوية وديتين إذ يلاقي ميلان يوم 26 يوليو على ملعب كاي تاك في هونج كونج، قبل أن يواجه فريق يوكوهاما مارينوس يوم 30 يوليو على ملعب نيسان في اليابان.

محمد صلاح في هونج كونج

جراديشار (5)محمد صلاح في هونج كونج

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