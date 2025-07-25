إمام عاشور يواصل التأهيل بتدريبات بدنية قوية (صورة)



شارك إمام عاشور نجم النادي الأهلي صورة له عبر حسابه بمنصة انستجرام بطريقة Story وهو يؤدي تدريبات بدنية لقوية للتأهيل تمهيدًا للعودة إلى الملاعب.

وغاب إمام عاشور عن معسكر الأهلي المقام في دولة تونس خلال الفترة الجارية بإذن إذ يؤدي تدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة التي لحقت به في كأس العالم للأندية 2025.

وكان صاحب الـ 27 عامًا قد تعرض للإصابة بكسر في الترقوة خلال مباراة فريقه أمام نظيره إنتر ميامي في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

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