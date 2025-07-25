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15 صورة لزوجة محمد عواد في المصيف

10:14 م الجمعة 25 يوليه 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد في المصيف
  • عرض 15 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد في المصيف
  • عرض 15 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد في المصيف
  • عرض 15 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد في المصيف
  • عرض 15 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد في المصيف
  • عرض 15 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد في المصيف
  • عرض 15 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد في المصيف
  • عرض 15 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد في المصيف
  • عرض 15 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد في المصيف
  • عرض 15 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد في المصيف
  • عرض 15 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد في المصيف
  • عرض 15 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد في المصيف
  • عرض 15 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد في المصيف
  • عرض 15 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد في المصيف
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شاركت حنين خالد زوجة النجم محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر متابعيها على حسابها بمنصة انستجرام صورًا جديدة لها من استمتاعها بإجازتها الصيفية بأحد المدن الساحلية.

ولم يتواجد محمد عواد رفقة حنين؛ حيث ينتظم بمعسكر فريق الزمالك بالعاصمة الإدارية الجديدة استعداداً لمنافسات الموسم الجديد 2025/26.

ومنذ انضمام عواد إلى الزمالك في موسم 2019، وتتواجد حنين في أي بطولة يتوج بها الفارس الأبيض، كما تدعم زوجها في مختلف المباريات التي يشارك بها.

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حنين خالد زوجة محمد عواد زوجة محمد عواد في المصيف حنين خالد زوجة محمد عواد على إنستجرام محمد عواد حارس مرمى الزمالك
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