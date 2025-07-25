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20 صور ترصد نجوم "قهوة فايق" في نهائي دورة بني شبل بالشرقية

08:56 م الجمعة 25 يوليه 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    نجوم ''قهوة فايق'' في نهائي دورة بني شبل بالشرقية
  • عرض 20 صورة
    نجوم ''قهوة فايق'' في نهائي دورة بني شبل بالشرقية
  • عرض 20 صورة
    نجوم ''قهوة فايق'' في نهائي دورة بني شبل بالشرقية
  • عرض 20 صورة
    نجوم ''قهوة فايق'' في نهائي دورة بني شبل بالشرقية
  • عرض 20 صورة
    نجوم ''قهوة فايق'' في نهائي دورة بني شبل بالشرقية
  • عرض 20 صورة
    نجوم ''قهوة فايق'' في نهائي دورة بني شبل بالشرقية
  • عرض 20 صورة
    نجوم ''قهوة فايق'' في نهائي دورة بني شبل بالشرقية
  • عرض 20 صورة
    نجوم ''قهوة فايق'' في نهائي دورة بني شبل بالشرقية
  • عرض 20 صورة
    نجوم ''قهوة فايق'' في نهائي دورة بني شبل بالشرقية
  • عرض 20 صورة
    نجوم ''قهوة فايق'' في نهائي دورة بني شبل بالشرقية
  • عرض 20 صورة
    نجوم ''قهوة فايق'' في نهائي دورة بني شبل بالشرقية
  • عرض 20 صورة
    نجوم ''قهوة فايق'' في نهائي دورة بني شبل بالشرقية
  • عرض 20 صورة
    نجوم ''قهوة فايق'' في نهائي دورة بني شبل بالشرقية
  • عرض 20 صورة
    نجوم ''قهوة فايق'' في نهائي دورة بني شبل بالشرقية
  • عرض 20 صورة
    نجوم ''قهوة فايق'' في نهائي دورة بني شبل بالشرقية
  • عرض 20 صورة
    نجوم ''قهوة فايق'' في نهائي دورة بني شبل بالشرقية
  • عرض 20 صورة
    نجوم ''قهوة فايق'' في نهائي دورة بني شبل بالشرقية
  • عرض 20 صورة
    نجوم ''قهوة فايق'' في نهائي دورة بني شبل بالشرقية
  • عرض 20 صورة
    نجوم ''قهوة فايق'' في نهائي دورة بني شبل بالشرقية
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القاهرة ـ مصراوي:

تواجد نجوم فقرة "قهوة فايق" ببرنامج الإعلامي إبراهيم فايق مساء اليوم الجمعة بنهائي دورة قرية بني شبل لكرة القدم.

وجاء على رأس نجوم الفقرة مقدمها الإعلامي إبراهيم فايق، أحمد عبدالباسط رئيس تحرير البرنامج وصاحب الدعوة في مسقط رأسه بجانب الضيوف مصطفى عبده، حلمي طولان، سيد عبدالحفيظ، إبراهيم فايق، محمود فايز بجانب أحمد رأفت "مذيع الشارع".

وأقيمت الفقرة كما تنقلها قنوات أم بي سي حيث تم وضع لافتة باسم الفقرة وأمامها ديكور القهوة.

وحرص الحضور الذين التفوا حول ملعب المباراة على التقاط الصور التذكارية مع نجوم الكرة المصرية المتواجدين في النهائي.

يذكر أن دورة بني شبل لكرة القدم، تُقام بالجهود الذاتية منذ صيف عام 2013؛ إذ تقام تحت إدارة مستقلة تضم 6 أشخاص بينهم أشرف توفيق المعلق الرياضي فيما يترأس اللجنة المنظمة محمد مصيلحي، أحد شباب القرية، ويعاونه 4 شباب من أبناء القرية، أبرزهم: محمد سمكة، ومحمود التونسي، محمد حسين سنبل ومحمد زيدان.

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نجوم قهوة فايق نجوم فقرة قهوة فايق الإعلامي إبراهيم فايق نهائي دورة بني شبل بالشرقية
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