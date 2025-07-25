لفتة إنسانية بودية الزمالك ودجلة تجاه حارس المرمى بونجا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ظهر لاعبو الزمالك ووادي دجلة في لفتة إنسانية رائعة على هامش المباراة الودية التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة ضمن تحضيراتهما لمنافسات الموسم المقبل 2025/26.

وحمل اللاعبون قبل المباراة قميص حارس مرمى وادي دجلة محمد أبو النجا "بونجا" الذي يعاني من وعكة صحية.

وتعرض بونجا لمشكلات صحية حادة في الجهاز الهضمي والكبد، تسببت في إصابته بمرض الصفراء.

وكتب أحمد صابر لاعب إنبي السابق عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حالة بونجا غير مستقرة تاني ودخل فى غيبوبة تانى، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه".

اقرأ أيضًا:

لحراس المرمى.. تقنية جديدة تدخل مران الأهلي

هل يستطيع مجلس الزمالك الاعتراض على قرارات جون إدوارد؟.. سليمان يرد