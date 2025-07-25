كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى محمد علاء مترجم ومحلل الأداء بالجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي يانيك فيريرا سعادته بالعودة للعمل بالقلعة البيضاء مجددًا.

ونشر علاء صورة تجمعه بفيريرا اليوم الجمعة عبر حسابه بمنصة فيسبوك مذيلاً إياها بتعليق:"كما قلنا من قبل، ما حدث لم يكن وداعًا، ولكنه كان إلى لقاءٍ قريب. وقد حان الوقت، بكل الفخر، أعلن العودة لنادي الزمالك، نادي طفولتي، للانضام للجهاز الفني للمدرب يانِك فيريرا، في منصبي المترجم ومحلل الآداء، متمنين من الله السداد والتوفيق".

وتولى محمد علاء مهامه خلال معسكر الفريق الحالي، المقام بالعاصمة الإدارية، ضمن الاستعدادات للموسم المقبل.

وسبق وعمل محمد علاء في منصب محلل الأداء بالجهازين الفنيين لكلا البرتغالي جوزيه جوميز، السويسري كريسيتان جروس.

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