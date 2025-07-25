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لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 البنزرتي (فيديو)

07:11 م الجمعة 25 يوليه 2025
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    محمد علي بن رمضان من تدريبات الأهلي اليوم_12
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    عمر كمال عبد الواحد من تدريبات الأهلي اليوم_9
  • عرض 14 صورة
    محمد هاني من تدريبات الأهلي اليوم_13
  • عرض 14 صورة
    ياسر إبراهيم من تدريبات الأهلي اليوم_14
  • عرض 14 صورة
    محمد الشناوي من تدريبات الأهلي اليوم_10
  • عرض 14 صورة
    أشرف بن شرقي من تدريبات الأهلي اليوم_2
  • عرض 14 صورة
    تريزيجيه من تدريبات الأهلي اليوم_5
  • عرض 14 صورة
    زيزو من تدريبات الأهلي اليوم_8
  • عرض 14 صورة
    أحمد نبيل كوكا من تدريبات الأهلي اليوم_1
  • عرض 14 صورة
    أفشة من تدريبات الأهلي اليوم_3
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    حسين الشحات من تدريبات الأهلي اليوم_6
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    خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي من تدريبات الفريق اليوم_7
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    تدريبات الأهلي اليوم_4
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متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي ونظيره البنزرتي الودية التي ستجمعهما عند السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة.

الأهلي فاز في مباراته الودية الأولى بمعسكره في تونس برباعية مقابل هدف أمام الملعب التونسي.

ويشهد تشكيل الأهلي تواجد 7 تغييرات عن ودية الفريق الأولى التي فاز بها على نظيره الملعب التونسي برباعية مقابل هدف؛ إذ تواجد محمد الشناوي، محمد شكري، أحمد رمضان، ديانج، أحمد سيد زيزو، جراديشار، ومحمود حسن تريزيجيه كأساسيين.

تشكيل الأهلي لودية البنزرتي

ويبدأ الأهلي مباراة البنزرتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد شكري - ياسر إبراهيم – أحمد رمضان – محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج – محمد علي بن رمضان – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - جراديشار - محمود حسن تريزيجيه.

دكة بدلاء الأهلي أمام البنزرتي:

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: مصطفى شوبير وحسين الشحات وأشرف داري وأشرف بنشرقي ومحمد شريف وياسين مرعي وعمر كمال وأحمد رضا ومحمد سيحا ومصطفى العش وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عابدين.

ملخص مباراة الأهلي والبنزرتي:

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