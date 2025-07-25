متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي ونظيره البنزرتي الودية التي ستجمعهما عند السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة.

الأهلي فاز في مباراته الودية الأولى بمعسكره في تونس برباعية مقابل هدف أمام الملعب التونسي.

ويشهد تشكيل الأهلي تواجد 7 تغييرات عن ودية الفريق الأولى التي فاز بها على نظيره الملعب التونسي برباعية مقابل هدف؛ إذ تواجد محمد الشناوي، محمد شكري، أحمد رمضان، ديانج، أحمد سيد زيزو، جراديشار، ومحمود حسن تريزيجيه كأساسيين.

تشكيل الأهلي لودية البنزرتي

ويبدأ الأهلي مباراة البنزرتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد شكري - ياسر إبراهيم – أحمد رمضان – محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج – محمد علي بن رمضان – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - جراديشار - محمود حسن تريزيجيه.

دكة بدلاء الأهلي أمام البنزرتي:

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: مصطفى شوبير وحسين الشحات وأشرف داري وأشرف بنشرقي ومحمد شريف وياسين مرعي وعمر كمال وأحمد رضا ومحمد سيحا ومصطفى العش وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عابدين.

ملخص مباراة الأهلي والبنزرتي: