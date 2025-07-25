7 تغييرات بتشكيل الأهلي في ودية البنزرتي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق الأهلي ريبيرو التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم الجمعة أمام نظيره البنزرتي التونسي وديًا خلال معسكره في مدينة طبرقة التونسية.

ويشهد تشكيل الأهلي تواجد 7 تغييرات عن ودية الفريق الأولى التي فاز بها على نظيره الملعب التونسي برباعية مقابل هدف؛ إذ تواجد محمد الشناوي، محمد شكري، أحمد رمضان، ديانج، أحمد سيد زيزو، جراديشار، ومحمود حسن تريزيجيه كأساسيين.

تشكيل الأهلي لودية البنزرتي

ويبدأ الأهلي مباراة البنزرتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد شكري - ياسر إبراهيم – أحمد رمضان – محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج – محمد علي بن رمضان – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - جراديشار - محمود حسن تريزيجيه.

دكة بدلاء الأهلي أمام البنزرتي:

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: مصطفى شوبير وحسين الشحات وأشرف داري وأشرف بنشرقي ومحمد شريف وياسين مرعي وعمر كمال وأحمد رضا ومحمد سيحا ومصطفى العش وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عابدين.

أقرأ أيضًا:

هل يستطيع مجلس الزمالك الاعتراض على قرارات جون إدوارد؟.. سليمان يرد

"زار عمه ولكن".. عضو مجلس إدارة الزمالك يعلق على أزمة أحمد فتوح