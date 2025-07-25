هل يستطيع مجلس الزمالك الاعتراض على قرارات جون إدوارد؟.. سليمان يرد

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن المجلس بإمكانه الاعتراض على قرارات من التي يتخذها المدير الرياضي للنادي جون إدوارد.

وأضاف سليمان خلال حلوله ضيفًا بفضائية أم بي سي مصر مساء الخميس:" نعم نستطيع الاعتراض ولكن إذا كان القرار من جون إدوارد ضد مصلحة النادي والاعتراض يتم بالتنسيق مع المشرفين وهما رئيس النادي ونائبه".

وأشار عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إلى أن جون إدوارد يتم محاربته من وكلاء قريبين منه وهناك من يساعدهم من داخل النادي:" أقول لبعض الناس احترموا أنفسكم فنحن على وشك بداية موسم".

وأتم سليمان تصريحاته بالتشديد على أن النادي حاليًا لديه مدير رياضي ورئيس نادي ونائبه مشرفين على الأمر ويتعاقدون مع لاعبين جدد ولابد من مساندتهم.

وكان نادي الزمالك قد أعلن في يونيو الماضي تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا مع استمرار أعضاء لجنة التخطيط التي تضم أحمد حسام "ميدو"، حازم إمام وعمرو الجنايني كمستشارين لمجلس الإدارة قبل أن يعلن الثلاثي رحيله، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



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