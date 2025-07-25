"زار عمه ولكن".. عضو مجلس إدارة الزمالك يعلق على أزمة أحمد فتوح

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أحمد سليمان عن أزمة الظهير الأيسر لفريقهم أحمد فتوح التي تسببت في توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه عليه بجانب تحويله للتحقيق.

وقال أحمد سليمان في تصريحات لفضائية أم بي سي مصر مساء الخميس:" فتوح بالفعل زار عمه ليطمئن على صحته وكان أمامه الوقت فذهب إلى الحفل بالساحل بعد زيارته العائلية".

وأتم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تصريحاته بقوله:"ولكن ما حدث من فتوح خطأ لذلك تمت معاقبته".

وكان جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، قد أعلن بعد التشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة، تغريم أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مبلغ مليون جنيه بعد ظهوره في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن.

وأشار نادي الزمالك، عبر بيان رسمي مطلع الأسبوع إلى أن العقوبة تتضمن كذلك إيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق، نظراً لما بدر منه.

العقوبة جاءت بعدما ظهر اللاعب في حفل بالساحل بعدما نفى عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك في تصريحات أوردها المركز الإعلامي ما يتردد عن انقطاع أحمد فتوح الظهير الأيسر عن معسكر الفريق الحالي المقامة بالعاصمة الإدارية.

وأوضح أن اللاعب تواجد بشكل طبيعي في بداية المعسكر، ثم حصل على إذن بسبب مرض عمه في الآونة الأخيرة.

وواصل عبد الناصر أن فتوح يؤدي البرنامج التأهيلي الخاص به حاليا، وسيعود خلال الأيام المقبلة للمعسكر التدريبي.

وأتم مدير الكرة أن فتوح لم يحدث أي مشكلة داخل النادي، مشيدا بالتزام الظهير الأيسر.

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