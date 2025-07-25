الشوط ساعة.. تشكيل الزمالك لمواجهة وادي دجلة وديا

كتبت-هند عواد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، تشكيلته لمواجهة وادي دجلة، بعد قليل على ملعب نادي النادي، في ثالث وديات الأبيض بمعسكر الفريق استعدادا للموسم المقبل.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة وادي دجلة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - هاني ياسر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيف جعفر - عبد الله السعيد

خط الهجوم: ناصر ماهر - شيكو بانزا - ناصر منسي

وذكر المركز الإعلامي للزمالك، أن الفريقين اتفقا على أن تكون مدة الشوط 60 دقيقة، لمنح اللاعبين فرصة للمشاركة لأطول فترة.