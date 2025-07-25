3 أيام.. برنامج الأهلي بعد انتهاء معسكر تونس

كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي أحمد شوبير مقدم برنامج "حارس الأهلي" على قناة النادي، برنامج الفريق بعد انتهاء معسكر تونس.

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام": "الأهلي يعود من تونس يوم الأحد، وتدريب يوم الإثنين، ومباراة ودية يوم الثلاثاء".

ويواجه الأهلي نظيره البنزرتي التونسي، في السابعة والنصف مساء اليوم، في ثاني وديات الفريق في معسكر الإعداد الخارجي المقام بمدينة طبرقة التونسية.

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