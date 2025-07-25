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3 أيام.. برنامج الأهلي بعد انتهاء معسكر تونس

04:13 م الجمعة 25 يوليه 2025
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    محمد هاني من تدريبات الأهلي اليوم_13
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    ياسر إبراهيم من تدريبات الأهلي اليوم_14
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    عمر كمال عبد الواحد من تدريبات الأهلي اليوم_9
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    محمد شريف من تدريبات الأهلي اليوم_11
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    خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي من تدريبات الفريق اليوم_7
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    محمد علي بن رمضان من تدريبات الأهلي اليوم_12
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    محمد الشناوي من تدريبات الأهلي اليوم_10
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كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي أحمد شوبير مقدم برنامج "حارس الأهلي" على قناة النادي، برنامج الفريق بعد انتهاء معسكر تونس.

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام": "الأهلي يعود من تونس يوم الأحد، وتدريب يوم الإثنين، ومباراة ودية يوم الثلاثاء".

ويواجه الأهلي نظيره البنزرتي التونسي، في السابعة والنصف مساء اليوم، في ثاني وديات الفريق في معسكر الإعداد الخارجي المقام بمدينة طبرقة التونسية.

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