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لخوض ثاني ودياته.. بيراميدز يتجه إلى مدينة إسطنبول

03:44 م الجمعة 25 يوليه 2025
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    أحمد الشناوي في طريقه مدينة إسطنبول (3)
  • عرض 3 صورة
    أحمد الشناوي في طريقه مدينة إسطنبول (4)
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كتبت-هند عواد:

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مقر إقامتها في مدينة "إزميت" التركية، في طريقها إلى إسطنبول، استعدادا لمواجهة فريق قاسم باشا وديا.

ويواجه بيراميدز على قاسم باشا، في السادسة مساء غدا السبت، ضمن ثاني وديات الفريق بمعسكره المقام في تركيا.

ويؤدي الفريق مرانه مساء اليوم بعد الوصول إلى ملعب تدريب قاسم باشا بمدينة إسطنبول.

جدير بالذكر أن بيراميدز تعادل مع باندرما سبور، بنتيجة 2-2، في أولى ودياته بمعسكر الخارجي، استعدادا للموسم المقبل.

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بيراميدز مدينة إسطنبول فريق قاسم باشا مباراة ودية
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