مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

الأهلي

- -
19:30

البنزرتي

مباريات ودية -أندية

الزمالك

- -
20:00

وادي دجلة

جميع المباريات

إعلان

"شبه محسوم".. عبد المنصف يفجر مفاجأة بشأن انتقال لاعب الأهلي للزمالك

03:34 م الجمعة 25 يوليه 2025

أحمد-عبد-القادر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

كشف عبد المنصف اللاعب السابق للزمالك آخر تطورات مفاوضات الفارس الأبيض لضم أحمد عبد القادر لاعب الأهلي.

وأوضح عبد المنصف في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر" أن الزمالك حسم المفاوضات مع عبد القادر.

وأضاف حارس المرمى السابق أن الزمالك لن يقدم عرضا رسميا للأهلي خوفا من رد فعل المارد الأحمر.

يُذكر أن الجناح صاحب الـ 26 قضى الموسم الماضي 2024/25 معارا إلى فريق قطر القطري.

اقرأ أيضًا:

بعد بيع اللامبورجيني.. راشفورد يصل برشلونة مستقلا سيارة بـ 25 ألف جنيه إسترليني

منتخب مصر لسلاح الشيش يفوز على الكيان الصهيوني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد عبد القادر الأهلي أخبار الأهلي الزمالك صفقات الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان