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الزمالك يعلن تعيين فرد جديد في جهازه الفني

03:28 م الجمعة 25 يوليه 2025
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    محمد علاء محلل أداء الزمالك
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    محمد علاء
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    محمد علاء محلل أداء الزمالك السابق
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كتبت-هند عواد:

أعلن مجلس إدارة الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، في بيان رسمي، تعيين محمد علاء مترجماً ومحللاً للأداء في الجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني، خلال الفترة الحالية.

وتولى محمد علاء مهامه خلال معسكر الفريق الحالي، المقام بالعاصمة الإدارية، ضمن الاستعدادات للموسم المقبل.

وسبق وعمل محمد علاء في منصب محلل الأداء بالجهازين الفنيين لكلا البرتغالي جوزيه جوميز، السويسري كريسيتان جروس.

جدير بالذكر أن الزمالك يواجه وادي دجلة وديا، في السادسة مساء اليوم، على ملعب نادي النادي، في ختام معسكره الإعدادي.

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