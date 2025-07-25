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غير مسبوقة.. مفاجآت بشأن بث مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي

02:05 م الجمعة 25 يوليه 2025
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    محمد هاني من تدريبات الأهلي اليوم_13
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    أشرف بن شرقي من تدريبات الأهلي اليوم_2
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    محمد شريف من تدريبات الأهلي اليوم_11
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    عمر كمال عبد الواحد من تدريبات الأهلي اليوم_9
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    ياسر إبراهيم من تدريبات الأهلي اليوم_14
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    محمد علي بن رمضان من تدريبات الأهلي اليوم_12
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    زيزو من تدريبات الأهلي اليوم_8
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كتبت-هند عواد:

كشفت قناة النادي الأهلي، تفاصيل جديدة بشأن بث مباراة الأهلي ضد البنزرتي التونسي، ضمن معسكر الفريق المقام في مدينة طبرقة.

وذكرت الصفحة الرسمية لقناة الأهلي على موقع "فيسبوك"، أن المباراة ستشهد وجود كاميرا لحكم المباراة، و20 كاميرا بدلا من 12.

وأضافت قناة الأهلي، أن المباراة ستشهد وجود كاميرا درون، لتقديم تغطية احترافية لأول مرة من قلب الملعب وغير مسبوقة بقيادة فريق إخراج مصري تونسي مشترك.

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