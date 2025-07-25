غير مسبوقة.. مفاجآت بشأن بث مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي

كتبت-هند عواد:

كشفت قناة النادي الأهلي، تفاصيل جديدة بشأن بث مباراة الأهلي ضد البنزرتي التونسي، ضمن معسكر الفريق المقام في مدينة طبرقة.

وذكرت الصفحة الرسمية لقناة الأهلي على موقع "فيسبوك"، أن المباراة ستشهد وجود كاميرا لحكم المباراة، و20 كاميرا بدلا من 12.

وأضافت قناة الأهلي، أن المباراة ستشهد وجود كاميرا درون، لتقديم تغطية احترافية لأول مرة من قلب الملعب وغير مسبوقة بقيادة فريق إخراج مصري تونسي مشترك.

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