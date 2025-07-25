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ريبيرو يحاضر لاعبي الأهلي قبل مباراة البنزرتي

12:56 م الجمعة 25 يوليه 2025

خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي من تدريبات الفريق اليوم_7

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يعقد خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محاضرة للاعبين، استعداداً لخوض مباراة البنزرتي الودية التي تجمع الفريقين ضمن معسكر الإعداد الخارجي المقام في تونس.

من المقرر أن تعقد المحاضرة في الثانية والنصف ظهرًا، ويقوم خلالها المدير الفني بشرح طريقة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

واستهل الفريق مبارياته الودية بمعسكر الإعداد الخارجي بالفوز على فريق الملعب التونسي وديا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

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